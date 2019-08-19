Шицзячжуан, Китай, , 06:41 — REGNUM

В уезде Линьси китайской провинции Хэбэй на севере страны найдена каменная эпитафия возрастом более 1300 лет, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Высота эпитафии достигает 47 см, как и ее ширина. На ней написаны 405 иероглифов, описывающих семейную историю владельца гробницы — Цзюй Цзичена, который был важным чиновником во времена начала правления династии Тан (6018 — 907 н.э.). Говорится, что Цзюй имел высокие моральные принципы, прекрасную семью и достойные личные качества.

Глава центра защиты культурного наследия провинции Хэбэй Чжан Ся отметил, что эпитафия позволит еще глубже заглянуть в устройство политической и общественной системы ранней династии Тан, а также изучить историю этого периода, как и погребальные обычаи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае были обнаружена два позолоченных бронзовых шелкопряда возрастом около 2000 лет.

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