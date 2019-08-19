Якутск, , 04:18 — REGNUM

Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В 2018 году парень занял первое место с проектом солнечной электростанции на Крайнем Севере.

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Тускул Иванов разработал более дешевый аналог спутниковой системы связи. Ученик предлагает построить новую систему в верхнем слое атмосферы — стратосфере. Для этого предполагается запустить туда стратостаты, которые будут объединены в систему и смогут передавать сигналы связи.

По мнению автора проекта, новая система будет гораздо дешевле и при этом срок эксплуатации значительно больше.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 августа во Владивостоке проходила международная неделя науки «Соседи по исследованиям» .