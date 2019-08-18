Канберра, , 23:00 — REGNUM

Австралийские учёные разработали флуоресцентные наночастицы, которые позволяют на стандартных микроскопах без дополнительных затрат изучать наноразмерные объекты. Об этом 16 августа сообщает портал PHYS.ORG.

С помощью стандартных оптических микроскопов нельзя увидеть наноразмерные структуры клеток и бактерий из-за эффекта оптической дифракции. Световая волна огибает мельчайшие объекты и смыкается за ними, так, как будто их не существует. Этот «дифракционный предел» можно преодолеть, однако, для этого используются сложные и дорогостоящие инструменты визуализации сверхразрешения.

Учёные Центра передового опыта в области наноразмерной биофотоники в Австралии создали флуоресцентные наночастицы-маркеры, которые при их определённом освещении сами начинают интенсивно светиться. Таким образом, любой стандартный оптический микроскоп может получать изображения с суперразрешением, если исследуемый образец будет обработан специальными наночастицами. Для возбуждения наночастиц мощность сканирующего лазера должна быть совсем небольшой, а значит, снижается риск фотоповреждения биологических образцов. Новый метод может использоваться в любой биологической лаборатории практически без дополнительных затрат.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные Томского государственного политехнического университета предложили использовать в наноскопах (самые мощные оптические микроскопы) не микролинзы, как в классической конфигурации, а специальные дифракционные решетки с золотыми пластинками.

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