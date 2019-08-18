Вашингтон, , 22:03 — REGNUM

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали дешёвые одноразовые датчики кожи, анализирующие состав и интенсивность пота. Об этом 16 августа сообщает Science Advances.

Анализ потоотделения может сказать об интенсивности обезвоживания при тренировке, а концентрация метаболитов и электролитный состав о состоянии здоровья. Динамика содержания глюкозы в жидкости пота говорит о концентрации глюкозы в крови, что имеет особое значение для лиц, страдающих диабетом. Датчики, разработанные калифорнийскими учёными, содержат спиральную микроскопическую трубку, которая отводит пот с кожи. Отслеживая скорость прохождения пота через микрофлюидную систему, датчики сообщают об интенсивности потоотделения. Химические сенсоры датчиков определяют концентрацию калия, натрия и глюкозы. Разработанные датчики могут отследить в динамике изменение состава и интенсивности пота.

Ранее проблемой являлось массовое производство дешёвых датчиков пота, которые можно было разместить в разных частях тела. Совместно с Центром технических исследований Финляндии была создана технология быстрого изготовления одноразовых датчиков-пластырей, которые анализируют состав пота пациента. Основа датчика, скрученная в рулон, обрабатывается способом похожим на трафаретную печать.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные химического факультета МГУ разработали способ определения глюкозы в крови с помощью анализа пота специальным датчиком, прикреплённым к коже.

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