Сан-Сальвадор, , 19:56 — REGNUM

Исследователи, изучающие древние залежи вулкана Илопанго в Сальвадоре, заявили, что нашли тот самый вулкан, который погрузил мир в малый ледниковый период в VI веке до нашей эры. Об этом 16 августа сообщает Science.

Кальдера Илопанго (cc) si.edu

По мнению ученых, причиной катаклизмов стали два извержения вулканов, произошедших одно за другим в 536 году и около 540 года до нашей эры. Первое, считают исследователи, произошло в Исландии или Северной Америке, а вот место второго до сих пор оставалось загадкой. Эксперты проанализировали окрестности вулкана Илопанго в Сальвадоре и обнаружили, что именно в обозначенный период там произошло мощнейшее землетрясение, которое подняло вулканический пепел на высоту 50 км. Лабораторное изучение образцов ископаемых деревьев, погибших от обжигающего вулканического ветра и газов, дало датировку произошедшего извержения — осень 539 года до нашей эры.

Открытие объясняет глобальное похолодание в эпоху малого ледникового периода поздней античности, а также, например, может объяснить таинственный до последнего времени, временный перерыв в строительстве каменный сооружений индейцев майя.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов.

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