Лондон, , 07:54 — REGNUM

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Предприятие снабжало Москву углеволокном для астрофизической обсерватории «Спект-М», отметил заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

«До 2012 года мы работали с британской компанией, поставлявшей нам углеволокно для панелей антенны обсерватории «Спектр-М». После того, как фирму приобрели американцы, нам на протяжении года писали «теплые» письма» Лариса Лихачева

Российским ученым пришлось договариваться с предприятием Sumitomo из Японии, договоренность с которым решило проблему.

Лихачева подчеркнула, что подобных примеров, когда фирмы Соединенных Штатов отказывают российской стороне в сотрудничестве, можно привести несколько, однако бывает и наоборот — разобравшись в проектах, американские ученые сами ищут сотрудничества.

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