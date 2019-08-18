Лондон, 18 августа 2019, 07:54 — REGNUM
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Предприятие снабжало Москву углеволокном для астрофизической обсерватории «Спект-М», отметил заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Российским ученым пришлось договариваться с предприятием Sumitomo из Японии, договоренность с которым решило проблему.
Лихачева подчеркнула, что подобных примеров, когда фирмы Соединенных Штатов отказывают российской стороне в сотрудничестве, можно привести несколько, однако бывает и наоборот — разобравшись в проектах, американские ученые сами ищут сотрудничества.
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