Вашингтон, , 19:57 — REGNUM

Американские и южнокорейские учёные разработали мягкий, полностью переносимый, легкий экзоскелет-костюм, который снижает нагрузку, как при ходьбе, так и при беге, несмотря на их разную биомеханику. Об этом 16 августа сообщает Science.

Несмотря на то, что ходьба и бег требуют разных походок, дают разную нагрузку на мышцы и суставы, роботизированный костюм отслеживает движения человека и автоматически переключает режимы между двумя типами движения. Принцип работы устройства — экзоскелет помогает разгибанию бедер. Это снижает нагрузку (скорость метаболизма) у человека, идущего со скоростью 5 км/ч на 9,3%, у бегущего скоростью 10 км/ч на 4% по сравнению с передвижением без экзокостюма.

Аналогичное чувство было бы у человека, если бы он похудел на 7,4 кг при ходьбе или на 5,4 кг при беге. Раньше из-за принципиально различной биомеханики походок ходьбы и бега учёные разрабатывали разные устройства для каждого вида движения. Новое устройство отслеживает изменившийся центр массы тела и включает нужный режим. Опыты показали, что экзоскелет помогает также при ходьбе в гору и по грунтовой местности, что подчеркивает универсальность системы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Sarcos Robotics получила контракт от командования специальных операций США (USSOCOM) на поставку серийных экзоскелетов, которые помогут солдату в течение длительного времени переносить груз массой около 90 кг.

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