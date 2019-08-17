Пекин, , 19:22 — REGNUM

В Китае выпущено в свет руководство по продвижению реформирования и развития выпускаемых в стране научно-технических журналов, нацеленное на укрепление их веса и авторитета в мировой науке, демонстрацию конкурентоспособности КНР и расширение возможностей мягкой силы, сообщает 17 августа Синьхуа.

Документ, выпущенный совместными усилиями отдела пропаганды ЦК КПК, Китайского научно-технического общества, а также министерствами науки и техники и образования, формирует среду, способствующую улучшению управления деятельностью журналов, а также созданию и функционированию их рынка.

Принятие руководства показывает то внимание, которое уделяется властями КНР пропаганде научно-технического творчества, учитывая его важность для форсированного развития страны.