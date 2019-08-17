Хантсвилл, США, , 11:05 — REGNUM

Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

«Руководство системой посадки (на Луну) будет вестись из Центра космических полетов им. Маршалла, отсюда из Хантсвилла, штат Алабама», — сказал он.

По его словам, в этой штаб-квартире NASA также будет готовиться к «величайшему свершению во имя человечества — отправке астронавтов на Марс», сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении строительства пассажирского модуля и начале сборке пилотируемого корабля Orion, который будет использоваться для лунной миссии. Планируется, что во время этого запуска Orion совершит облёт Луны и вернётся на Землю в автоматическом режиме.

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