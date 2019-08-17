Москва, , 10:05 — REGNUM

Компания «КосмоКурс», занимающаяся развитием в России космического туризма, рассматривает два способа создания космического двигателя — классический и с использованием технологии 3Д-печати, сообщил 17 августа генеральный директор «КосмоКурса» Павел Пушкин.

D-принтер (cc) Relativity Space, Inc

«По двигателю у нас полностью разработаны два комплекта документации. Один — на двигатель, который 3D-печатью изготавливается, а второй — по классической технологии», — приводит ТАСС слова гендиректора «КосмоКурса».

Также Пушкин отметил, что в настоящее время идет работа с обоими комплектами документациями и также с «возможными поставщиками оборудования или заводами-изготовителями».

Кроме этого, по словам гендиректора, возможен гибридный вариант двигателя и сейчас идут испытания его частей, которые изготовлены с помощью обычных и аддитивных технологий.

Отметим, компания «КосмоКурс» в настоящее время разрабатывает многоразовый комплекс, предназначенный для туристических космических полетов. Предполагается, что такой корабль будет подниматься на высоту 200 км для полета в течение 15 минут. Для запусков планируется построить космодром в Нижегородской области.