Санкт-Петербург, 16 августа 2019, 21:18 — REGNUM

В средневековой крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области в пятницу, 16 августа, подвели итоги археологического сезона 2019 года. Его главной находкой стала свинцовая печать, датируемая временем Новгородской республики.

Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря
Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря
Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошлом сезоне, летом 2018 года, в крепости Копорье были открыты фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В 2019 году исследователи вели раскопки в той части крепостной стены, где располагались склады для боеприпасов и на участке возле торцевого фасада Комендантской канцелярии.

Церковь святого Николая Чудотворца
Церковь святого Николая Чудотворца
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Крепость Копорье
Крепость Копорье (слева). Крепость Копорье (справа)

С 22 июля в Копорской крепости работал второй международный волонтерский археологический лагерь, в раскопках принимали участие школьники и студенты, более двух десятков молодых людей, интересующихся археологией и историей. Волонтеры представляли разные регионы России (Санкт-Петербург, Ленобласть, Москву, Омск и Владикавказ), а также Германию, Францию и Украину.

Место археологических раскопок
Место археологических раскопок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Место археологических раскопок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Место археологических раскопок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрация археологических находок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церковь святого Николая Чудотворца
Территория крепости Копорье
Церковь святого Николая Чудотворца (слева). Территория крепости Копорье (справа)
Церковь Преображения Господня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Церковь Преображения Господня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники международной археологической экспедиции во время раскопок в Копорье в этом году сделали уникальное открытие — впервые обнаружили здесь вислую свинцовую печать новгородского периода.

Новгородская свинцовая печать
Новгородская свинцовая печать
Дарья Драй © ИА REGNUM
Археологические находки на территории крепости Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Археологические находки на территории крепости Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Археологические находки на территории крепости Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Свинцовая печать была найдена в слое, условно датируемом новгородским временем, перед постройкой, называемой «магазейн» — складом боеприпасов и оружия. Это вислая свинцовая печать с погрудным изображением святого в нимбе и текстом на оборотной стороне. Пока ни этот текст, ни буквы рядом с изображением святого разобрать не удается — это станет возможными после реставрации», — рассказал Алексей Липатов, Научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Место археологических раскопок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Место археологических раскопок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Место археологических раскопок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM

Такие свинцовые печати привешивались на шнурках к средневековым документам. На печатях изображался святой покровитель владельца. А владельцами таких печатей были средневековые VIP-персоны: были великие и удельные князья, церковные иерархи, новгородские и псковские посадники, новгородские князья — наместники великих князей Московских.

Крепость Копорье
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в ИИМК РАН, кроме печати, в сезоне 2019 года в Копорье было найдено большое количество керамики шведского периода, изразцы, предметы, связанные с военным бытом и жизнью в крепости — свинцовые пули, тигли для литья, обломок шпаги, шпоры, стремена, фрагмент удил.

Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крепость Копорье
Дарья Драй © ИА REGNUM

Крепость Копорье основали рыцари Ливонского ордена в 1237 году. В 1241 году крепость разрушили войска Александра Невского, разгромившего иноземцев, а в 1279-м его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI—XVII веках Копорье переходило из рук в руки и окончательно отошло к России в ходе Северной войны.

Яблоня
Яблоня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Телефон в сельской местности
Телефон в сельской местности
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка с венком
Девушка с венком
Девушка с венком (слева). Девушка с венком (справа)

Стены и башни крепости построены из известняка, высота башен Копорья — 20 м, толщина стен — 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки. В крепости четыре башни — две воротные (Северная и Южная), Средняя и Наугольная.

Подготовление к празднику
Подготовление к празднику
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ансамбль Славяночка
Ансамбль Славяночка
Ансамбль Славяночка (слева). Ансамбль Славяночка (справа)
Ансамбль Славяночка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ансамбль Славяночка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ансамбль Славяночка
Дарья Драй © ИА REGNUM

С 2016 года Музей «Копорская крепость» на правах филиала входит в состав Музейного агентства Ленинградской области.

Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря
Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря
Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря (слева). Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря (справа)