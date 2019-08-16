16 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 21:18 — REGNUM

В средневековой крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области в пятницу, 16 августа, подвели итоги археологического сезона 2019 года. Его главной находкой стала свинцовая печать, датируемая временем Новгородской республики.

Выступление на празднике Волонтерского арехеологического лагеря Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошлом сезоне, летом 2018 года, в крепости Копорье были открыты фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В 2019 году исследователи вели раскопки в той части крепостной стены, где располагались склады для боеприпасов и на участке возле торцевого фасада Комендантской канцелярии.

Церковь святого Николая Чудотворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

Крепость Копорье (слева). Крепость Копорье (справа)

С 22 июля в Копорской крепости работал второй международный волонтерский археологический лагерь, в раскопках принимали участие школьники и студенты, более двух десятков молодых людей, интересующихся археологией и историей. Волонтеры представляли разные регионы России (Санкт-Петербург, Ленобласть, Москву, Омск и Владикавказ), а также Германию, Францию и Украину.

Место археологических раскопок Дарья Драй © ИА REGNUM

Место археологических раскопок Дарья Драй © ИА REGNUM Место археологических раскопок Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрация археологических находок Дарья Драй © ИА REGNUM

Церковь святого Николая Чудотворца (слева). Территория крепости Копорье (справа)

Церковь Преображения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM Церковь Преображения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники международной археологической экспедиции во время раскопок в Копорье в этом году сделали уникальное открытие — впервые обнаружили здесь вислую свинцовую печать новгородского периода.

Новгородская свинцовая печать Дарья Драй © ИА REGNUM

Археологические находки на территории крепости Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM Археологические находки на территории крепости Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM Археологические находки на территории крепости Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

«Свинцовая печать была найдена в слое, условно датируемом новгородским временем, перед постройкой, называемой «магазейн» — складом боеприпасов и оружия. Это вислая свинцовая печать с погрудным изображением святого в нимбе и текстом на оборотной стороне. Пока ни этот текст, ни буквы рядом с изображением святого разобрать не удается — это станет возможными после реставрации», — рассказал Алексей Липатов, Научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Место археологических раскопок Дарья Драй © ИА REGNUM Место археологических раскопок Дарья Драй © ИА REGNUM Место археологических раскопок Дарья Драй © ИА REGNUM Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

Такие свинцовые печати привешивались на шнурках к средневековым документам. На печатях изображался святой покровитель владельца. А владельцами таких печатей были средневековые VIP-персоны: были великие и удельные князья, церковные иерархи, новгородские и псковские посадники, новгородские князья — наместники великих князей Московских.

Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в ИИМК РАН, кроме печати, в сезоне 2019 года в Копорье было найдено большое количество керамики шведского периода, изразцы, предметы, связанные с военным бытом и жизнью в крепости — свинцовые пули, тигли для литья, обломок шпаги, шпоры, стремена, фрагмент удил.

Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM Крепость Копорье Дарья Драй © ИА REGNUM

Крепость Копорье основали рыцари Ливонского ордена в 1237 году. В 1241 году крепость разрушили войска Александра Невского, разгромившего иноземцев, а в 1279-м его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI—XVII веках Копорье переходило из рук в руки и окончательно отошло к России в ходе Северной войны.

Яблоня Дарья Драй © ИА REGNUM

Телефон в сельской местности Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка с венком (слева). Девушка с венком (справа)

Стены и башни крепости построены из известняка, высота башен Копорья — 20 м, толщина стен — 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки. В крепости четыре башни — две воротные (Северная и Южная), Средняя и Наугольная.

Подготовление к празднику Дарья Драй © ИА REGNUM

Ансамбль Славяночка (слева). Ансамбль Славяночка (справа)

Ансамбль Славяночка Дарья Драй © ИА REGNUM Ансамбль Славяночка Дарья Драй © ИА REGNUM Ансамбль Славяночка Дарья Драй © ИА REGNUM

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