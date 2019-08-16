Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM

Новейшие разработки ЦНИИ Конструкционных материалов «Прометей» следует использовать не только в строительстве кораблей для военного флота, но и в гражданских стройках. Такое мнение высказал 16 августа генеральный директор института Алексей Орыщенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Последние разработки «Прометея» в области технологии создания материалов Орыщенко назвал «прорывом» и «революцией».

"Только эти материалы станут будущим не только для судостроения, кораблестроения, но и в гражданском обычном строительстве должны присутствовать. Потому что то, что сегодня делается — больно на это смотреть. Варят непонятно из чего, непонятно, как, какие технологии делают эти материалы», — заявил он.

По его словам, институт получил крупный госзаказ на совершенно новые титановые сплавы, которые могут также использоваться не только в кораблестроении, а, например, в исследовании арктического шельфа и для других задач. Этот заказ «практически готов».

«Их нигде в мире тоже еще нет и, скорее всего, не будет, потому что это очень сложная задача — создание такого химического состава и структуры», — подчеркнул Орыщенко.

Впрочем, пока иностранных заказчиков на такие материалы нет. «Я думаю, они подтянутся», — предположил гендиректор.

Созданное в 1939 году ЦНИИ КМ «Прометей» — один из крупнейших многопрофильных материаловедческих центров страны. Предприятие является ведущим материаловедческим центром по созданию материалов и технологий для кораблестроения, гражданского судостроения, объектов морской техники, в том числе для добычи углеводородов на полярном шельфе России. С 2016 г. работает в составе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

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