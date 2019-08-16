Уфа, , 15:01 — REGNUM

103 млн рублей получит «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» на реконструкцию лабораторного корпуса НИИ, 16 августа сообщает «Красное знамя».

Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Соответствующий приказ подписан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Строительно-монтажные работы, стоимостью 103 млн рублей, должны начаться уже на следующей неделе. Окончание строительства планируется к концу 2021 года.

По словам сотрудников надзорного ведомства, после реконструкции корпуса лаборатории НИИ, ученые смогут проводить на ее базе фундаментальные научные и прикладные работы в области неклинических исследований.

После проведения ремонтных работ лаборатория будет соответствовать международным требованиям.

Напомним, что Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека является крупнейшим научно-исследовательским и клиническим центром, в котором проводятся научные и практические исследования, направленные на сохранение здоровья трудового потенциала республики и страны.