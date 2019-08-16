Томск, , 13:12 — REGNUM

Плазмохимическую обработку семян провели учёные томского Института химии нефти СО РАН, улучшив показатель энергии прорастания с 65%, до 88%, сообщает портал ИНО Томск.

«Мы начинали с огурцов и помидоров, но там результаты были такие: стебель и листья растут хорошо, а плоды как обычно. А вот у лиственных овощей — салата, руколы — продуктивность увеличивается в два раза, сам лист вырастает больше», — сообщил заместитель директора ИХН по научной работе доктор химических наук Сергей Кудряшов.

Обработка семян проводится плазмой на установках в ИХН СО РАН. Затем их передают специалистам Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), которые проращивают семена на агробиостанции.

Агроплазмохимия — перспективное направление, которое институт развивает совместно с ТГПУ. При воздействии электрическим разрядом кислородная плазма разрушает защитные барьеры, заложенные природой: чтобы семена не всходили все сразу или не прорастали слишком быстро. В результате повышается всхожесть, увеличивается скорость роста. Отмечается, что энергосберегающая и экологически чистая технология соответствует концепции органического земледелия и снижает технологические риски в агропромышленном комплексе.

Читайте также: В Томске создают биогербицид из семян с фитотоксическими свойствами