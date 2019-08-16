Улан-Батор, , 11:27 — REGNUM

В рамках научно-исследовательского проекта «Северная Монголия», проводившегося совместной исследовательской группой Национального музея Монголии, Питтсбургского университета и Центра монголоведения США, археологи нашли вазы с молочной пенкой и топленым маслом, которые пролежали в вечной мерзлоте около 700−800 лет.

Исследователи считают, что эти редкие находки, принадлежащие по всей вероятности, знатным особям Монгольской империи, могут стать открытием для мировой археологии.

«Находки, которые сегодня мы видим, были найдены уже в разграбленной гробнице. Разграбление гробниц стало актуальной проблемой региона. В местности Дархадын хотгор, что в аймаке Хувсгул, очень редко встречаются целые гробницы. Во время экспедиции мы видели более 100 разграбленных гробниц. В ходе раскопки мы нашли более 10 ваз, которые не могут быть обнаружены грабителями с помощью металлоискателя», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор исследовательского центра Национального музея Жамсранжавын Баярсайхан.

По его словам, с 2018 года команда занимается сбором и сохранением артефактов, оставшихся в разграбленных гробниц на территории сомона Улаан-уул аймака Хувсгул.

В ходе детального изучения следов разграбления гробниц найдены археологической науке значимые предметы со времен Монгольской империи, такие как золотые изделия с изображением солнца, луны и бога, золотые серьги, золотые украшения пояса, части национальной шелковой одежды с изображением свастики, дракона и других мифических животных.

Команду археологов возглавляют с монгольской стороны директор исследовательского центра Национального музея, доктор наук Жамсранжавын Баярсайхан, с американской — доктор наук Джулия Кларк.

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