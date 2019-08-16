Уфа, , 10:23 — REGNUM

Операцию на сердце с максимальным эффектом и минимальными сроками восстановления провели кардиологи Уфы, 16 августа сообщает ТРК «Башкортостан».

Мастер-класс для кардиологов Башкирии был проведен в Республиканском кардиоцентре хирургом Игорем Бузаевым.

«После анестезии пациенту вводят специальный маркер, который окрашивает стенки сосудов и помогает хирургам определить область введения лекарства», — поясняют медики.

По их словам, такая операция не является новой, но в кардиохирургии такие методы применяют крайне редко.

«Операция проводится малоинвазивным способом, что позволяет быстро восстанавливаться пациенту. После введения лекарства сосуды сужаются и сердечная мышца начинает работать в оптимальном режиме», — сообщают врачи.

По словам кардиологов, энодваскулярное лечение гипертрофической кардиомиопатии является редкостью для современной хирургии сердца.

Хирург Игорь Бузаев, который лучше остальных владеет данным методом, уверен, что надежды на выздоровление прооперированной сегодня пациентки очень высоки.

За его работой наблюдали хирурги, приехавшие из разных районов Башкирии.