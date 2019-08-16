Красноярск, 16 августа 2019, 09:49 — REGNUM
Двадцать седьмая Международная конференция по конечномерному и бесконечномерному комплексному анализу и его приложениям завершает свою работу в Красноярске, сообщает 16 августа пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).
В оргкомитете конференции отмечают, что эту масштабную конференцию Россия принимает впервые. Более сотни профессоров из Японии, Южной Кореи, Китая, Франции, Испании Словакии и других стран представили свои новейшие исследования и обсудили актуальные проблемы современной комплексной алгебраической геометрии, вопросы теории приближений и теории уравнений в частных производных.
Добавим, красноярская конференция продолжает серию ежегодных конференций, начатых в Южной Корее в 1993 году, и является одним из самых значительных научных мероприятий в области комплексного анализа на протяжении последних 30 лет.
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