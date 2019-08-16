Красноярск, , 09:49 — REGNUM

Двадцать седьмая Международная конференция по конечномерному и бесконечномерному комплексному анализу и его приложениям завершает свою работу в Красноярске, сообщает 16 августа пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

В оргкомитете конференции отмечают, что эту масштабную конференцию Россия принимает впервые. Более сотни профессоров из Японии, Южной Кореи, Китая, Франции, Испании Словакии и других стран представили свои новейшие исследования и обсудили актуальные проблемы современной комплексной алгебраической геометрии, вопросы теории приближений и теории уравнений в частных производных.

Секретарь оргкомитета конференции, доцент ИМиФИ СФУ Алексей Щуплев «Институт математики и фундаментальной информатики СФУ регулярно проводит крупные научные мероприятия, но эта конференция для нас особенно важна. Можно сказать, что мы наконец-то воспользовались своим географическое положением и стали местом встречи математиков и из Европы, и из Азии. В современном мире, когда научных сотрудников становится всё больше и больше, цель конференции определена довольно ясно. Это встреча представителей разных научных школ, реальное обсуждение проблематики, поиск новых решений, активизации сотрудничества. Доклады на конференции — это лишь затравка для будущих дискуссий, которые происходят уже после, в перерывах, в свободное время».

Добавим, красноярская конференция продолжает серию ежегодных конференций, начатых в Южной Корее в 1993 году, и является одним из самых значительных научных мероприятий в области комплексного анализа на протяжении последних 30 лет.

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