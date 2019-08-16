Вашингтон, , 09:03 — REGNUM

На орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4 произошел взрыв, об этом сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США на своей странице в Twitter.

Отмечается, что ступень ракеты взорвалась на орбите 22 июля сама по себе — не из-за столкновения с каким-либо другим объектом.

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Служба контроля обнаружила семь обломков. Пока неизвестно, несет ли образовавшийся космический мусор угрозу другим аппаратам.

Как сообщало ИА REGNUM, в атмосфере Земли происходят мощные взрывы, природа которых учёными пока не установлена. Неизвестные науке физические явления, резкие и очень мощные световые вспышки на высоте в несколько десятков километров, зафиксировал телескоп, который установлен на российском спутнике «Ломоносов».

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