Москва, , 08:55 — REGNUM

Более 5000 особей сайгаков зафиксировано на охраняемых природных территориях в Астраханской области и Калмыкии при помощи беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников». Об этом сообщила прес-служба госкорпорации «Ростех».

Исследование проводилось Всемирным фондом дикой природы (WWF) России в заповеднике «Черные Земли», заказнике «Меклетинский» (оба в Калмыкии) и заказнике «Степной» в Астраханской области. По результатам учёта специалисты сообщили, что численность популяции составила 5150 животных, включая 573 самца (11%) и 2049 сайгачат (41%) текущего года рождения.

«На следующем этапе отработки возможных методов учета сайгака мы планируем проведение работ в зимний период с применением БПЛА с инфракрасным оборудованием», — сообщил директор отделения «Российский Кавказ» WWF России Валерий Шмунк.

Ранее учёные не располагали точными данными о популяции сайгаков, соотношении самцов и самок. Проведённые исследования помогут учёным следить за динамикой численности и половозрастной структуры популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия, а также оптимизировать природоохранные мероприятия в современном ареале вида.

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