Тюмень, , 08:14 — REGNUM

Мобильный эталон второго разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи разрабатывают учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и АО «ГМС Нефтемаш», сообщила пресс-служба вуза.

Первый опытный образец мобильной измерительной установки ожидается уже в этом году. А полностью завершить работу над проектом специалисты планируют к 2021 году. В дальнейшем на заводе создадут парк таких мобильных эталонов, ежегодно выпуская до 60 мобильных комплексов.

Отмечается, что проект учёных и промышленников будет представлен на десятом Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдёт 17−19 сентября.

«Очередной проект университета и крупного завода, поддержанный региональными органами власти, является ярким примером того, что у нас есть хорошие заделы для создания научно-образовательного центра в регионе», — отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

В вузе напомнили, что этот инвестиционный проект реализуется учеными университета и машиностроителями при поддержке регионального бюджета и является пилотным для Тюменской области в формате взаимодействия государство — вузы — промышленные предприятия.