Иркутск, , 07:57 — REGNUM

Перспективы создания Научно-образовательного центра (НОЦ) в Иркутской области обсудили участники одной из секций в рамках Байкальского международного форума, сообщает 16 августа пресс-служба Иркутского государственного университета.

В работе секции приняли участие представители ИГУ, ИРНИТУ, ИНЦ СО РАН, правительства региона и зарубежные коллеги. В рамках мероприятия участники представили свои проекты и организации, поделились опытом работы, которая может быть интересна для развития НОЦ.

Напомним, ранее в Иркутске была разработана дорожная карта по созданию НОЦ «Байкал». Ее первый пункт выполнен в начале августа — главы ИГУ и ИРНИТУ подписали соглашение о совместных действиях. Планируется, что к консорциуму присоединятся другие вузы и бизнес, а также предполагается выход на межрегиональный уровень и включение в работу партнеров из Бурятии и Забайкальского края.

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В настоящее время в России созданы пять первых центров. Еще пять должны быть отобраны к концу 2019 года. Всего по нацпроекту «Наука» планируется создать сеть из 15-ти НОЦ мирового уровня.