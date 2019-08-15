Ньюпорт-Бич, США, , 23:49 — REGNUM

В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии известный биохимик Кэри Муллис. Об этом сегодня, 15 августа, пишет газета New York Times.

Муллису было 74 года. Нобелевскую премию он получил за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК. Премию 1993 года он разделил с британским ученым Майком Смитом.

Его супруга Нэнси Косгроув Муллис сообщила, что ученый скончался 7 августа, в своем доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич.

Муллис скончался от сердечной и и респираторная недостаточность из-за осложнений после пневмонии.

Лауреат был известен также своими неординарными взглядами и стилем жизни. К примеру, после защиты диссертации Муллис покинул науку, чтобы заняться писательской деятельностью. Он употреблял алкоголь и наркотики. В 1998 году он опубликовал свою автобиографию под названием «Танцующий обнаженным на поле разума». В этой книге он отрицал связь между ВИЧ и СПИД.