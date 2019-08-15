Новосибирск, , 14:18 — REGNUM

Новосибирский государственный технический университет не получал «никакого ультиматума от Американской организации славистов». Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь университета Юрий Лобанов.

«Думаю, что она (Американская организация славистов — прим. ИА REGNUM) и не может ставить какой-либо ультиматум. Ведь если речь идёт о рейтингах, то важна позиция той организации, которая его делает, например, Quacquarelli Symonds или Times Higher Education. Я пока не слышал, чтобы они делали какие-то заявления о протестных акциях в России», — подчеркнул Лобанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Американская организация славистов обратилась к руководителям и преподавателям российских вузов в связи с арестом студентов и задержаниями участников мирных протестов.

В заявлении, в частности, сказано, что для многих важны рейтинги российских вузов, но «при этом следует помнить, что независимо от научной области, в это понятие входят не только количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, но и рейтинг академической свободы…».

В конце заявления его авторы обратились к администрации российских вузов «с призывом выразить моральную поддержку и оказать юридическую помощь обвиняемым». А также потребовали немедленного освобождения всех студентов».

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