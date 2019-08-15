Томск, , 13:19 — REGNUM

Мониторинг липовых насаждений Томска, которым угрожает липовая моль-пестрянка, ведут биологи и студенты Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 15 августа сообщает пресс-служба вуза.

«Родиной этого опасного инвазивного вида являются юг Дальнего Востока и Япония. В конце ХХ века липовая моль-пестрянка «захватила» Европу, теперь успешно осваивает Сибирь. В Западной Сибири этого вредителя сначала обнаружили в Тюмени, затем в Барнауле и Новосибирске, а позднее зафиксировали её присутствие и в Томске», — сообщила старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных Ольга Конусова.

По словам учёных, появление нового для Томска вида вредителя произошло после того, как старые экземпляры тополя бальзамического заменили на липы. Предположительно насекомое-«минёр» попало в Томск вместе с посадочным материалом.

Отмечается, что в ходе исследований биологи выявили факторы, способные ограничить численность вредителя, среди них естественные враги — два вида хищных и несколько видов паразитирующих насекомых, уничтожающих гусениц и куколок моли. Результаты исследований помогут выработать рекомендации по борьбе с новым инвазивным видом, который очень быстро расширяет свой ареал.

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