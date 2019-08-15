Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM

В Свердловской области вышла новая печатная версия региональной Красной книги. Об этом сообщили в областном департаменте информполитик.

Новую редакцию книги пополнили 109 видов животных. Это чёрный аист, сапсан, беркут, чернозубая гагара, обыкновенный таймень и не только.

К счастью, некоторых животных убрали из новой версии книги — они восстановили свою популяцию. В ряду счастливчиков — тимьян Талиева, норичник Скополи, малая выпь, луток, сплюшка, василёк цельнокрайнолистый и обыкновенный ёж.

Напомним, работа над новым изданием Красной книги чуть не довела учёных до драки. «Такие дебаты были из-за жучков и паучков!» — вспоминал региональный министр природы Алексей Кузнецов.

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