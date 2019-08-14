Хэбэй, Китай, , 21:50 — REGNUM

В Китае прошел успешные испытания вновь построенный новый сферический средний термоядерный реактор типа токомак ENN XL-050, сообщает 14 августа Синьхуа.

Он разработан компанией ENN Group, расположен в северной провинции Хэбэй и предназначен для изучения высокотемпературной плазмы, которая удерживается магнитными полями

В реализации проекта разработчики токомака осуществляли тесное сотрудничество с рядом китайских научно-исследовательских учреждений — Академией инженерной физики Китая, академическим Институтом плазменной физики и Юго-Западным физическим институтом.