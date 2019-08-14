Симферополь, 14 августа 2019, 15:02 — REGNUM
Практически каждый район крымского полуострова имеет большие перспективы для археологических исследований, однако специалисты зачастую не могут нормально работать из-за проблем с кадрами и финансированием. Об этом 14 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках развития археологии, туризма и науки в Керчи и Севастополе создадут два археологических кластера.
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