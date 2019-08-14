Токио, , 15:01 — REGNUM

Миллионы лет спустя после того, как предки людей эволюционировали и утратили некогда присущие им хвосты, группа исследователей в японском университете Кэйо соорудила роботизированный хвост, способный помочь пожилым людям с нарушениями вестибулярного аппарата сохранять равновесие. Об этом 14 августа передает агентство Reuters.

Метровое устройство серого цвета, названное Arque (ковчег), имитирует хвосты гепардов и других животных, используемые ими для поддержания равновесия во время бега и лазания.

«Хвост сохраняет равновесие, как маятник, — сказал принявший участие в воплощении медиа-проекта университета аспирант Джуничи Набэсима, демонстрируя роботизированный хвост, прикрепленный к его талии ремнем безопасности. — Когда человек наклоняется корпусом в одну сторону, хвост движется в противоположном направлении».

По мере того, как население Японии седеет и стареет, изыскиваются технологические возможности поддерживать пожилых людей физически мобильными и способными трудиться. В то время как некоторые страны привлекают в качестве рабочей силы мигрантов, Япония сосредоточилась на технологическом решении проблемы.

«Я думаю, что было бы неплохо включить этот более развитый хвост-протез в повседневную жизнь, когда человеку нужна небольшая помощь в сохранении равновесия», — сказал Набэсима.