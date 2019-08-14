Симферополь, , 14:05 — REGNUM

Для развития археологии, туризма и науки на крымском полуострове в Керчи и Севастополе создадут два археологических кластера. Об этом 14 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

Базилика в Херсонесе (cc) Dmitry A. Mottl

«Первый кластер создадут на базе Керченского музея с привлечением различных специалистов. Второй — на базе Херсонесского музея. Надеемся, что эти два археологических центра привлекут не только туристов, но и молодёжь к исследовательской работе», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический», с начала 2019 года госучреждение заработало более 25 млн рублей, приняв около 400 тысяч посетителей.

Об этом: За полгода севастопольский «Херсонес» заработал на посетителях 25 млн руб