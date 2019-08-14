Симферополь, 14 августа 2019, 14:05 — REGNUM
Для развития археологии, туризма и науки на крымском полуострове в Керчи и Севастополе создадут два археологических кластера. Об этом 14 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический», с начала 2019 года госучреждение заработало более 25 млн рублей, приняв около 400 тысяч посетителей.
Об этом: За полгода севастопольский «Херсонес» заработал на посетителях 25 млн руб