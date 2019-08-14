Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM

Научные археологические открытия последних лет обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный казахстанский археолог Зейноллу Самашев, сообщили 14 августа в пресс-службе президента республики.

Во время переговоров собеседники обсудили проблемные вопросы науки, археологические исследования, а также работу по подготовке кадров. Археолог рассказал главе государства о раскопках, проводимых в Восточно-Казахстанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года казахстанские археологи обнаружили в поселке Талды Шетского района Карагандинской области погребение юноши и девушки, которое относится к первой трети бронзового века второго тысячелетия до нашей эры.

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