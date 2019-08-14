Тюмень, , 13:31 — REGNUM

Учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) записали образцы речи хантов, манси, коми-зырян и ненцев в рамках научного проекта проекта «Лингвокультурологическая реконструкция этнопространства Западной Сибири». Об этом 14 августа сообщает пресс-служба вуза.

Говоры малочисленных коренных народов были записаны в ходе экспедиции в населенные пункты компактного проживания малочисленных коренных народов Югры и Ямала.

По словам руководителя проекта профессора ТюмГУ Гузели Файзуллины, предметом исследования являются диалектные и просторечные особенности устной речи славянского, тюркского, финно-угорского, самодийского и другого населения. Результатом работы лингвистов станет мультимедийная геоинфомационная платформа «Этнопространство Западной Сибири».

«Её ресурсы (с последующим наполнением) предоставят широкие возможности для научных изысканий: от изучения говора определенного населенного пункта до сквозных исследований по различным критериям: возрастному, гендерному, роду деятельности и другим», — пояснила исследователь.

Отмечается, что исследование охватит населенные пункты с компактным проживанием этих народов не только Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО), но и Курганской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай.