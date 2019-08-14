Томск, , 12:46 — REGNUM

Биологи Томского государственного университета обнаружили ранее неизвестные места гнездования краснозобой казарки в Ямало-Ненецком АО, сообщает 14 августа пресс-служба вуза.

Краснозобая казарка — один из редчайших и красивых видов, занесенных в международную Красную книгу. Птица обитает на ограниченных пространствах в российской тундре и только здесь выводит потомство. Место гнездования было обнаружено во время обследования территории на юге Гыданского полуострова, где планируется освоение месторождений углеводородного сырья.

Кроме казарки, исследователи обнаружили другой краснокнижный вид — сокола сапсана. Этот хищник очень надежно охраняет свое гнездо, поэтому некоторые птицы селятся рядом, попадая таким образом под его защиту.

На основе полученных сведений зоологи разработают программу, которая будет направлена на сохранение биоразнообразия севера. Учёные отмечают, что исследование позволит найти компромисс между сохранением редких видов и освоением природных ресурсов.

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