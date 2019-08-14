Нижний Новгород, , 12:07 — REGNUM

Исследовательская экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна» отправилась в свой второй исследовательский рейс в 2019 году, сообщает 14 августа пресс-служба Росморречфлота.

Научный флагман «Петр Андрианов» стартовал 13 августа из нижегородского Молитовского затона. Организатором мероприятия выступает Волжский государственный университет водного транспорта, а также организации-партнёры: МГУ им. М.В. Ломоносова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Росгидромет и другие.

Как пояснили в Росморречфлоте, учёным и студентам предстоит изучить гидродинамику потоков и экологическое состояние речной и озерной частей Горьковского водохранилища до города Кинешма, которые подвержены цветению сине-зеленых водорослей. Также специалисты исследуют влияние Нижегородской ГЭС на распределение загрязнений в Горьковском море и проверят возможности обнаружения нефтяных пятен.

Напомним, первый рейс экспедиции, завершившийся в июле текущего года, позволил учёным получить материалы, необходимые для исследования состояния экосистемы устья Ветлуги и озерной части Чебоксарского водохранилища.

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