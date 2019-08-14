Кентербери, , 09:51 — REGNUM

Окаменелые останки огромного пингвина размером почти со взрослого человека были найдены на Южном острове в Новой Зеландии. Об этом сообщили ученые в среду, 14 августа, на палеонтологической конференции в Кентербери, передает Daily Mail.

По мнению специалистов, гигантская ковыляющая морская птица имела рост в 1,6 метра и весила 80 килограммов, то есть была на 40 см длиннее и в четыре раза тяжелее императорского пингвина, самого крупного и тяжёлого из современных видов семейства пингвиновых. Названный «crossvallia waiparensis», он охотился у берегов Новой Зеландии в эпоху палеоцена, 66−56 миллионов лет назад.

Охотник-любитель за окаменелостями нашел берцовые кости птицы в прошлом году, об это рассказывается на страницах свежего номера палеонтологического журнала «Alcheringa: Australasian Journal of Palaeontology».

Сотрудник Музея наследия Кентербери Ванеса де Пьетри рассказала, что эта вторя находка останков гигантского пингвина из эпохи палеоцена в этом районе Южного острова. «Это подтверждает выдвинутую нами теорию о том, что пингвины достигали больших размеров в начале своей эволюции», — сказала она.

Ученые предполагают, что мега-пингвины позже вымерли из-за появления других крупных морских хищников, таких, как тюлени и зубатые киты.