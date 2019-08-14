Пермь, , 07:52 — REGNUM

Разработку расчетно-экспериментальных методов, позволяющих повысить точность определения акустических характеристик звукопоглощающих облицовок авиационного двигателя, планируют выполнить специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом 14 августа сообщает пресс-служба вуза.

Проект реализуется совместно сотрудниками «Лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа» и кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы». Предполагается, что разработка учёных позволит в дальнейшем более точно оценивать шумность всего двигателя на этапе его проектирования и, соответственно, более оперативно проводить необходимые мероприятия по усовершенствованию его акустических характеристик.

Доцент кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» Вадим Пальчиковский «За последние десятилетия акустические характеристики самолета стали одним из ключевых показателей в оценке конкурентоспособности самолетов на мировом рынке. Таким образом, разработка эффективных средств снижения шума для основных источников самолета и выполнение других мероприятий, способствующих решению данной проблемы, на сегодняшний день имеют высокую актуальность для отечественного авиадвигателе‑ и самолетостроения».

В настоящее время специалисты уже разработали и создали при помощи аддитивных технологий плоские эталонные образцы резонансных звукопоглощающих конструкций (ЗПК), на интерферометре с потоком провели экспериментальные исследования разработанных образцов, а также провели расчеты по идентификации акустического сопротивления эталонных образцов конструкций.

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