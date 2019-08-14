Пермь, 14 августа 2019, 07:52 — REGNUM

Разработку расчетно-экспериментальных методов, позволяющих повысить точность определения акустических характеристик звукопоглощающих облицовок авиационного двигателя, планируют выполнить специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом 14 августа сообщает пресс-служба вуза.

Проект реализуется совместно сотрудниками «Лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа» и кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы». Предполагается, что разработка учёных позволит в дальнейшем более точно оценивать шумность всего двигателя на этапе его проектирования и, соответственно, более оперативно проводить необходимые мероприятия по усовершенствованию его акустических характеристик.

«За последние десятилетия акустические характеристики самолета стали одним из ключевых показателей в оценке конкурентоспособности самолетов на мировом рынке. Таким образом, разработка эффективных средств снижения шума для основных источников самолета и выполнение других мероприятий, способствующих решению данной проблемы, на сегодняшний день имеют высокую актуальность для отечественного авиадвигателе‑ и самолетостроения».
Доцент кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» Вадим Пальчиковский

В настоящее время специалисты уже разработали и создали при помощи аддитивных технологий плоские эталонные образцы резонансных звукопоглощающих конструкций (ЗПК), на интерферометре с потоком провели экспериментальные исследования разработанных образцов, а также провели расчеты по идентификации акустического сопротивления эталонных образцов конструкций.

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