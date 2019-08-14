Южно-Сахалинск, , 04:23 — REGNUM

Впервые в истории Дальнего Востока на Сахалине состоится Международный образовательный форум «Образование — энергия будущего». Он соберёт десятки ведущих педагогов России, ближнего и дальнего зарубежья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе гостей форума ожидаются также представители исполнительной и законодательной власти России. Организатором форума станет правительство Сахалинской области.

Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко уделяет большое внимание вопросам доступности для населения культурно-образовательных сервисов, совершенствованию отрасли образования для подрастающего поколения.

По инициативе Валерия Лимаренко в регионе будет создан первый образовательный кластер. Это одновременно детский сад на 300 мест, начальная и основная школа на 1260 мест. Кластер будет включать также большой спортивный блок. Он займёт участок площадью в 4,3 гектара. Такое пространство, по замыслу организаторов, будет способствовать эффективному взаимодействию детей и учителей.

Форум будет работать на Сахалине два дня. За это время островному региону предстоит продемонстрировать проекты по модернизации сферы образования и использованию инновационных технологий, направленных на повышение качества учебного процесса в детских садах, школах, средних специальных учебных заведениях области.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ проработает основные вопросы развития образования в России. Главным критерием образовательных услуг должно стать их качество.