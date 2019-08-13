Фошань, Китай, , 21:05 — REGNUM

Продолжается реализация китайско-белорусских проектов на базе совместного индустриального парка «Великий камень» под Минском, передает Синьхуа 13 августа.

Агентство обращается к заявлению, сделанному в ходе визита в китайскую провинцию Гуандун вице-председателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергея Чижика. Он сообщил о предстоящих работах по созданию в технопарке совестной биофармацевтической лаборатории и ряда других проектов.

Выступая на прошедшем в местном Фошане форуме директоров институтов Академий наук провинции Гуандун и Белоруссии, Чижик подчеркнул, что часть проектов будет реализована в районе Большого залива, соединяющего Гуадун с Сянганом (Гонконгом) и Аомэнем (Макао). К настоящему моменту между НАН Белоруссии и китайскими научно-исследовательскими учреждениями подписаны 42 соглашения и запущены более 20 совместных лабораторий.

Помимо этого стороны также предполагают вскоре приступить к совместному обучению аспирантов

По словам генерального консула Белоруссии в Гуанчжоу Леонида Батяновского, строительство парка «Великий камень» запустило многопрофильное и многоплановое сотрудничество сторон, масштаб которых и привел к открытию в административном центре провинции белорусского дипломатического представительства.

В свою очередь, президент региональной Академии наук Гуандуна Ляо Бин выразил готовность к совместному поиску моделей научно-технологической и инновационной поддержки в целях ускорения промышленного развития и активизации контактов и обменов между китайскими и белорусскими исследователями.