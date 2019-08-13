Андрей Мартынов, 13 августа 2019, 19:48 — REGNUM
Андрей Гладышев. 1814 год: «Варвары Севера» имеют честь приветствовать французов. М.: Политическая энциклопедия, 2019.
Отечественная историография наполеоновских войн в основном посвящена 1812 году и, как правило, сводится к конкретным аспектам компании или к биографиям отдельных личностей.
Исследование профессора Саратовского национального исследовательского государственного университета Андрея Гладышева выходит за рамки традиционных работ. Она посвящена участию казаков в Заграничных походах русской армии. Одновременно ученый анализирует антропологические факторы: восприятие казаков гражданским населением Франции.
Военная составляющая представлена в реконструкции совместных действий казаков и союзников, например, в составе сводного отряда австрийского полковника Карла фон Шайблера, а также в ходе самостоятельных операций, в частности, рейда атамана графа Матвея Платова.
Касаясь взаимоотношений казаков и гражданских лиц, то Гладышев рассматривает их в рамках более широкого явления: пропаганды или информационной войны, которую с одной стороны вели страны антинаполеоновской коалиции, а с другой — Франция. Как отмечает исследователь,
В подобном контексте, по мнению Гладышева, экзотические для западного обывателя казаки, о которых он много слышал, но мало знал, стал удобным элементом пропаганды, который в дальнейшем вышел за первоначальные рамки.
Преступления и насилия, совершенные военнослужащими оккупационных армий других стран благополучно забылись. Почва для «холодной войны» была подготовлена.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».