Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM

Директор Главной астрономической обсерватории РАН Назар Ихсанов, санкционировавший застройку вокруг Пулковской обсерватории и поддержавший вердикт РАН о «бесперспективности» астрономических наблюдений из Петербурга, обещает перенести из Пулково на другие площадки все наблюдения за космосом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пулковская обсерватория Gaoran.ru

Выступая перед журналистами 13 августа, Ихсанов заявил, что сегодня дирекция ГАО РАН занята выполнением постановления президиума РАН о переносе наблюдений за пределы Пулковской обсерватории. В частности, утверждает Ихсанов, существуют договоренности с Крымской астрофизической обсерваторией, у которой «достаточно большой» парк телескопов, но они не загружены работой.

«Там традиционно велись наблюдения, был старый человек, он умер. Остались последователи, но это молодые люди, которые не получили достаточной квалификации», — сказал Ихсанов.

На следующей неделе Ихсанов вместе с заведующим лабораторией ГАО РАН отправится в Крым, чтобы представить доклад на семинаре. «Думаю, две-три программы, которые не ведутся, а пытаются вестись у нас, туда переведутся со значительно более эффективным использованием», — пояснил директор ГАО РАН.

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Предполагается также активизировать работу на Кисловодской горно-астрономической станции, конкурс программ будет объявлен внутри обсерватории, чтобы выбрать приоритетные.

Конечно, какие-то программы из-за застройки вокруг Пулковской обсерватории постигнет менее приятная участь, например программу наблюдения широких пар двойных звезд. Ихсанов пошутил над ее эффективностью.

«Программа действительно замечательная. Когда я спрашиваю, когда вы получите результаты, и ответ: «Через 500 лет», понимаю, что замечательная программа, — усмехнулся он. — Тем не менее она тоже может вестись на 26-дюймовом телескопе, пока он будет продолжать работать».

На его взгляд, даже эту программу можно было перевести из Петербурга еще 10 лет назад, так как около 3−5 лет нужны параллельные наблюдения на площадке Пулково и на новом телескопе, чтобы при стыковке не было проблем.

«В этом смысле мы выполним постановление президиума РАН, мы перенесем программы», — подчеркнул Назар Ихсанов.

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Относительно изменения численности сотрудников Пулковской обсерватории директор заявил, что держать чрезмерное количество людей уже неоправданно, так как автоматизация достигла несравнимо более высокого уровня и «в лаборатории должны оставаться только те научные сотрудники, которые непосредственно этим занимаются».

Он также полагает, что правильно написанная заявка с компьютерным моделированием результата намного важнее «сидения у телескопа», так как с ней можно «получить время на любом телескопе мира».

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