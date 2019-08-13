Неаполь, Италия, , 18:19 — REGNUM

В древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает Euronews.

Помпеи (сс) Alexander Lokhman

Найденные укращения сделаны из полудрагоценных камней — аметистов, сердолика и янтаря. Вполне возможно, что они принадлежали состоятельным горожанам.

Данными предметами явно пользовались в повседневной жизни. На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей.

Также были обнаружены подвески в форме фаллосов, кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа — бога молчания.

Кроме того, были найдены бронзовые петли и остатки деревянной шкатулки, в которой по всей видимости, все эти сокровища и хранились.

Данные находки будут выставлены в музее Palestra Grande.

Напомним, что Помпеи — это древнеримский город, который был разрушен и полностью погребен под толстым слоем пепла во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.