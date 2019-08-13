Владивосток, , 15:58 — REGNUM

Центр изучения русского языка и культуры имени А.С. Пушкина будет создан в индийском Университете Амити в рамках сотрудничества с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Об этом 13 августа сообщает пресс-служба российского вуза.

Реализацию соглашения о сотрудничестве между университетами обсудили на рабочей встрече ректоры Никита Анисимов и Гуриндер Сингх. В соответствии с договорённостями, в ДВФУ появится совместный центр йоги. Также стороны договорились о перекрестном открытии представительств университетов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между ДВФУ и Университетом Амити было заключено 12 августа в рамках мероприятий визита масштабной индийской бизнес-миссии во Владивосток в присутствии заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Читайте ранее в этом сюжете: Ректор ДВФУ назвал направления возможного сотрудничества с Индией