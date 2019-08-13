Сеул, , 10:09 — REGNUM

Представители исследовательского института мозга Korea Brain Research Institute (KBRI) подписали соглашение о сотрудничестве с представителями исследовательского центра при Королевском колледже Лондона. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран займутся исследованиями в области профилактики и лечения дегенеративных заболеваний.

Известно, что Королевский колледж Лондона, основанный в 1829 году, выпустил 12 лауреатов Нобелевской премии. В настоящее время при колледже создан центр по борьбе с деменцией, в котором проводятся различные научно-исследовательские работы.

Как отметили южнокорейские специалисты, данное соглашение может поспособствовать оживлению исследований в данной сфере.