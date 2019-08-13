Новосибирск, , 09:36 — REGNUM

Фрагменты генома масайского жирафа, чей вид относится к исчезающим, были заново секвенированы и упорядоченны. Этим занимались учёные из Великобритании, Китая, Дании, США, Южной Кореи и России.

Как сообщили ИА REGNUM в Новосибирском государственном университете, учёные из НГУ и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН при помощи новейших методов оптимизировали геном, укладывая прочитанные фрагменты последовательно на хромосомы.

Масайский жираф является самым высоким животным в мире. Благодаря своим размерам и росту, он имеет уникальные анатомические и физиологические особенности. Изучение генома жирафа, считают учёные, позволит не только понять молекулярную основу его уникальных адаптивных черт, но и облегчит эволюционный анализ других жвачных животных.

Как пояснил руководитель научного направления ИМКБ СО РАН, инженер лаборатории структурной, функциональной и сравнительной геномики Факультета естественных наук НГУ Александр Графодатский, сборка генома масайского жирафа ранее представляла собой «кучу рваного текста», но после четырёх лет работы из неё получилась «книга про жирафа», где определены последовательности для 20 тысяч генов.

Отметим, что численность масайского жирафа в последние годы сократилась на 52%.