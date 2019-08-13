Лондон, , 09:30 — REGNUM

Профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона сообщил об эффективности новой вакцины для защиты от распространенной инфекции, передающейся половым путем (ИППП), хламидиоза, что показало клиническое испытание. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые выявили формирование «иммунного ответа» при вакцинации у всех 35 здоровых женщин в ходе первого клинического испытания. Впереди дальнейшие исследования с целью определить, способна ли данная вакцина полностью защитить от инфекции.

«Результаты обнадеживают, поскольку они показывают, что вакцина безопасна и производит тип иммунного ответа, который потенциально может защитить от хламидиоза», — сказал Шатток.

Хламидиоз является наиболее распространенным бактериальным заболеванием в мире, причем чаще всего инфекция выявляется у молодых людей. Болезнь может приводить к бесплодию, а также осложнениям, таким, как внематочная беременность, артрит и повышенная восприимчивость к другим инфекциям, включая ВИЧ.