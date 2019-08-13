Канберра, , 08:49 — REGNUM

Представители Международной команды исследователей с участием ученых из Университета Аделаиды и Университета Абердина обнаружили «мир Юрского периода» в Центральной Австралии из примерно 100 подземных вулканов. Об этом 13 августа сообщает Associated Press.

Это открытие было сделано при использовании новейших технологий визуализации недр для идентификации вулканических кратеров, лавовых потоков и магматических камер в бассейнах Купер-Эроманга.

По мнению ученых, вулканы образовались в Юрский период, в промежутке между 180 и 160 миллионами лет назад, и впоследствии были погребены под сотнями метров осадочных пород. Бассейны Купер-Эроманга сейчас представляют собой безжизненную пустыню, но в Юрские времена их ландшафт состоял из кратеров и трещин, извергающих горячий пепел и лаву в воздух, окруженных сетью речных каналов, превращающихся в большие озера и болота.

«В то время как большая часть вулканической активности Земли происходит по стыку тектонических плит или в земной коре под дном океанов, этот древний Юрский мир развивался глубоко внутри Австралийского континента», — сказал один из исследователей, доцент Саймон Холфорд. — Это открытие свидетельствует о существовании еще не обнаруженных вулканических миров под плохо изученной земной поверхностью Австралии».