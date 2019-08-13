Владивосток, , 07:54 — REGNUM

Международная неделя науки «Соседи по исследованиям» стартовала в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В открытии мероприятия приняли участие ректор ДВФУ Никита Анисимов, президент РАН Александр Сергеев, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В течение недели учёные из России, Китая, Южной Кореи, Индонезии, Японии, Филиппин, Мьянмы, Турции и Германии обсудят тему сохранения биоресурсов и современной фармакологии.

В частности, на мероприятии будут представлены доклады, посвящённые научной дипломатии, изменению климата, борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями, сохранению биоразнообразия в Дальневосточном регионе.

«На протяжении научной недели будет идти речь о нашем добрососедстве, о совместных научных исследованиях. Ведь научные исследования не имеют географических границ», — отметил ректор ДВФУ на открытии недели.

Добавим, что до начала недели науки, президент РАН и ректор ДВФУ обсудили вопросы дальнейшей интеграции Дальневосточного университета с академическими институтами региона в сфере образования, науки и развития высоких технологий.

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