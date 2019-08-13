Шицзячжуан, Китай, , 00:48 — REGNUM

Надгробный камень возрастом более 1200 лет был обнаружен в провинции Хубэй на севере Китая, сообщили в местном департаменте сохранения культурных реликвий, передает 12 августа агентство Синьхуа.

Квадратное надгробие было найдено в деревне Чэнди уезда Линьчэн провинции Хэбэй. Археологи распознали на нем 478 иероглифов, которые описывают жизнь некого Лю Шэньхуэя — владельца гробницы, жившего во времена династии Тан (618 — 907).

Кроме того, на камне описывается история его семьи, а также его сыновнее благочестие, которое он демонстрировал в делах семейных. По словам главы уездного департамента защиты культурного наследия Со Лися, камень дает важные материалы для изучения погребальных ритуалов в эпоху Тан.

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