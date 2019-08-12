Курск, , 17:20 — REGNUM

В Курской области планируют использовать методологию объемного проектирования асфальтобетонных покрытий по технологии Superpave. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом рассказали представители регионального комитета автодорог на профильном семинаре в Юго-Западном государственном университете.

Метод объемного проектирования асфальтобетонных покрытий по Маршаллу является одним из самых распространенных в мире. Технология позволяет подобрать смесь с заданными техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации дороги в зависимости от климата и транспортных нагрузок. Superpave включает в себя специальный набор методов испытаний битума, основанный на оценке его свойств.

Применение новой технологии позволит повысить качество дорожного покрытия, а также увеличить срок его службы, особенно на трассах с высокой интенсивностью движения. Superpave в последнее время получила активное применение на территории России. В Башкирии и Татарии система была уже успешно апробирована.