Санкт-Петербург, 12 августа 2019, 14:31 — REGNUM
В ночь на вторник, 13 августа, в небе над Петербургом и окрестностями, если повезёт с погодой, можно будет наблюдать прохождение метеорного потока Персеиды.
Этот поток возникает в результате прохождения планеты Земля через шлейф пылевых частиц, составляющих хвост кометы Свифта-Таттла.
По данным Пулковской обсерватории (ГАО РАН), пик метеорного потока ожидается к пяти часам утра, пишет издание «Фонтанка».
Метеоры можно будет увидеть невооруженным глазом, если не помешает погода.
К сожалению, синоптики не радуют: в Петербурге облачно, ночью обещают дождь. Можно попытаться увидеть метеоры, выехав в Ленинградскую область, хотя там предстоящей ночью также будет облачная погода.