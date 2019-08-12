Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM

В ночь на вторник, 13 августа, в небе над Петербургом и окрестностями, если повезёт с погодой, можно будет наблюдать прохождение метеорного потока Персеиды.

Этот поток возникает в результате прохождения планеты Земля через шлейф пылевых частиц, составляющих хвост кометы Свифта-Таттла.

По данным Пулковской обсерватории (ГАО РАН), пик метеорного потока ожидается к пяти часам утра, пишет издание «Фонтанка».

Метеоры можно будет увидеть невооруженным глазом, если не помешает погода.

К сожалению, синоптики не радуют: в Петербурге облачно, ночью обещают дождь. Можно попытаться увидеть метеоры, выехав в Ленинградскую область, хотя там предстоящей ночью также будет облачная погода.