Баку, , 14:11 — REGNUM

Представители из Южной Кореи наравне с Вьетнамом заняли четвертое место на Международной олимпиаде по информатики. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, южнокорейские школьники получили три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую на 19-й Международной олимпиаде по информатике, проходившей в Баку с 4 по 11 августа.

Известно, что представители Южной Кореи опустились в общем рейтинге на две позиции вниз. В 2018 году школьники заняли второе место.

В общей сложности в международной олимпиаде по информатике приняли участие 327 школьников из 88 стран. Первое место в олимпиаде заняла Россия, получив четыре золотые медали, второе место разделили США и Китай, получив по три золотые медали и одной серебряной.

Международная олимпиада по информатике (IOI) — это ежегодное соревнование по информатике среди школьников. Впервые IOI была проведена в 1989 году.

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