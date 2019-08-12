Баку, 12 августа 2019, 14:11 — REGNUM
Представители из Южной Кореи наравне с Вьетнамом заняли четвертое место на Международной олимпиаде по информатики. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.
По их словам, южнокорейские школьники получили три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую на 19-й Международной олимпиаде по информатике, проходившей в Баку с 4 по 11 августа.
Известно, что представители Южной Кореи опустились в общем рейтинге на две позиции вниз. В 2018 году школьники заняли второе место.
В общей сложности в международной олимпиаде по информатике приняли участие 327 школьников из 88 стран. Первое место в олимпиаде заняла Россия, получив четыре золотые медали, второе место разделили США и Китай, получив по три золотые медали и одной серебряной.
Международная олимпиада по информатике (IOI) — это ежегодное соревнование по информатике среди школьников. Впервые IOI была проведена в 1989 году.
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